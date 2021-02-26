Дрозденко: По уровню сельского хозяйства мы сравнялись с лучшими странами Европы

Глава Ленобласти посетил расположенный в поселке Новый Свет завод компании «АгроБалт трейд», на котором производят высокотехнологичные компоненты для комбикормовой промышленности.

«Сегодня в Ленобласти сельское хозяйство как хороший спортсмен, который ставит рекорды. И конечно нам сегодня уже не хватает стандартного комбикорма: нужен высокий белок, протеин. Логично, что у нас появилось предприятие, которое делает протеиновые добавки к комбикорму, позволяя хозяйствам области и впредь оставаться рекордсменами», — отметил Александр Юрьевич.

Стоит отметить, что в Ленобласти в 2020 году было проведено 1,45 млн тонн кормов для животноводства, что позволило региону добиться высоких результатов в производстве молока, яиц и мяса.

Так агропромышленный комплекс Ленобласти показал рост в 3,5%, с начала 2020 года произведено продукции на 74,5 млрд рублей. Объем добычи водных биоресурсов в регионе составил 15,3 тыс. тонн — почти 70% от годового плана. За первые пол года в 2020 году в 47 регионе выращено 6,02 тыс. тонн форели, а ходе корюшковой путины добыто 1093 тонны рыбы. При этом Ленобласть стабильно входит в тройку российских лидеров по форели.