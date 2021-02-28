Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 28 февраля.

Глава муниципального «Водоканала» Ленобласти признал вину в его умышленном банкротстве

Кредиторы МУП «Водоканал Кировского района» заключили с представителем должника мировые соглашения об одностороннем отказе от требования искусственно созданной кредиторской задолженности.

Населенные пункты Ленобласти, где 28 февраля выявлены 142 новых заражения COVID-19

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 142 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 35 998, выздоровели — 31 881.

Во Всеволожском районе обнаружили два тайника с наркотиками

По информации правоохранительных органов, полицейские нашли в ходе проверки возможных мест закладки наркотиков 200 граммов психотропных веществ.

Экспертиза показала, что в пакетах находится синтетический наркотик.

Заблокированные водители Яндекса могут получить амнистию в Санкт-Петербурге и Ленобласти – подробности

В сети появилась хорошая новость для тех, кто зарабатывает извозом: таксисты, «забаненные навечно» сервисом Яндекс.Такси, за «плохое поведение» — нарушение правил дорожного движения и другие провинности, могут, образно говоря, попросить прощения и вернуть себе доступ к заказам.

Отчим и мать несовершеннолетней девочки арестованы по подозрению в ее совращении во Всеволожске

По информации правоохранительных органов, в полицию поступило сообщение о том, что 48-летний мужчина совместно с сожительницей растлил 13-летнюю школьницу.

Отмечается, что мотивом матери по совращению девочки стало нездоровое желание угодить своему бойфренду.

В Гидрометцентре назвали регионы с самыми большими теплыми аномалиями 1 марта

Очень теплая погода ожидается в Северо-Западном федеральном округе и на самом западе Центрального округа. Санкт-Петербург, Мурманск, Псков, Новгород, особенно Калининград. Очень теплая погода, на 7-8 градусов выше нормы.