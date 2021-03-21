Труп таксиста из шоу Малахова и 127 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 21 марта

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 21 марта.

Возле Киришей найден труп загадочного таксиста из шоу Андрея Малахова

Он пропал в конце февраля 2021 года по пути к знакомой в Кириши. Тогда волонтеры нашли сначала его пустой автомобиль, а затем его кроссовки. Загадочному исчезновению таксиста выпуск своей программы посвятил Андрей Малахов. В эфире звучали версии про желание молодого человека вызволить из борделя девушку и про наркоторговцев.

Ленобласть выполнила на 101% план по лесовосстановлению в 2020 году

Международный день лесов отмечается 21 марта. В Ленинградской области ежегодно перевыполняются планы по посадкам леса. По этому показателю регион является одним из лидеров России. А по итогам 2020 года занял первое место в стране.

Дрозденко поздравил работников ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником

«От всей души желаю ветеранам отрасли здоровья и благополучия, а всем действующим работникам радости, добра, сил и энергии для дальнейшей плодотворной работы на благо ленинградцев!», – написал Александр Дрозденко.

В Ленобласти 21 марта зафиксированы 127 новых случаев COVID-19

Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Бокситогорском и Подпорожском районах. Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19 – в заметке.

Лыжник нашел труп пенсионера в медицинской маске и резиновых сапогах в Юкках

Труп пожилого мужчины лежал недалеко от лесной дороги на Пасторское озеро. На нем были черная куртка, джинсы и резиновые сапоги. На медицинской маске – следы рвотных масс. Личность погибшего установлена – им оказался 72-летний житель Купчино, страдающий деменцией.

Задержан грабитель, отобравший 58 тысяч рублей у пенсионерки в Юкках – маска ему не помогла

Как сообщал ivbg.ru, 11 марта грабитель ворвались в дом 67-летней пенсионерки в Юкках и отобрал у нее 58 тысяч рублей. При этом он распылил содержимое перцового баллончика в лицо 47-летней домработнице. Лицо злоумышленника было скрыто маской. Подозреваемого задержали 20 марта – им оказался 30-летний житель Всеволожского района. О судьбе похищенных денег не сообщается.