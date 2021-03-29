Детско-юношеская спортивная школа в Подпорожье прошла «губернаторскую приемку»

Автор: Гузель Галимова
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В ходе рабочей поездки в Подпорожский район Александр Дрозденко посетил детско-юношескую спортивную школу и оценил качество ремонта двух спортивных залов и фасада здания. 

В ДЮСШ сегодня обучается 607 детей, среди воспитанников – игроки в настольный теннис, футболисты, баскетболисты, лыжники, борцы и не только. К слову, на протяжении многих лет теннисисты школы являются одними из лучших в Ленобласти и за ее пределами. В этом году Сергей Брусков стал абсолютным чемпионом Северо-Западного Федерального округа. 

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти строится и реконструируется 25 спорткомплексов. На эти цели из областного бюджета в этом году направлено 1,6 млрд рублей. С начала года уже начали функционировать ледовая арена в Выборге и бассейн в Ивангороде. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое ВеревоТихвинеКиришахСланцахКингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в Гатчинепоселке Дубровкабиатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.

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