Детско-юношеская спортивная школа в Подпорожье прошла «губернаторскую приемку»

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти строится и реконструируется 25 спорткомплексов. На эти цели из областного бюджета в этом году направлено 1,6 млрд рублей. С начала года уже начали функционировать ледовая арена в Выборге и бассейн в Ивангороде. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Киришах, Сланцах, Кингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в Гатчине, поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.