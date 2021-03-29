Детско-юношеская спортивная школа в Подпорожье прошла «губернаторскую приемку»

В ходе рабочей поездки в Подпорожский район Александр Дрозденко посетил детско-юношескую спортивную школу и оценил качество ремонта двух спортивных залов и фасада здания.
В ДЮСШ сегодня обучается 607 детей, среди воспитанников – игроки в настольный теннис, футболисты, баскетболисты, лыжники, борцы и не только. К слову, на протяжении многих лет теннисисты школы являются одними из лучших в Ленобласти и за ее пределами. В этом году Сергей Брусков стал абсолютным чемпионом Северо-Западного Федерального округа.
Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти строится и реконструируется 25 спорткомплексов. На эти цели из областного бюджета в этом году направлено 1,6 млрд рублей. С начала года уже начали функционировать ледовая арена в Выборге и бассейн в Ивангороде. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Киришах, Сланцах, Кингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в Гатчине, поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.