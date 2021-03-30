Ветеринары продезинфицировали почти 10 млн квадратных метров в Ленобласти

В рамках специального проекта «Год с коронавирусом» правительство Ленобласти рассказывает об уникальном вкладе региональных ветеринаров в борьбу с пандемией.

Ветеринарные службы Ленобласти помогают в борьбе с COVID-19 с 30 марта 2020 года. В последствии эта практика будет признана Минсельхозом РФ и Уполномоченным по правам человека в РФ, как уникальная. А сами ветеринары получат благодарности Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Ленобласти, областного ЗакСобрания, комитета по АПК региона.

Сейчас специалисты продолжают обработку общественных пространств. Адреса дезинфекций согласовываются с местными оперативными штабами по борьбе с коронавирусом. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленобласти — (812) 539-51-73.

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В рамках специального проекта «Год с коронавирусом» правительство Ленобласти уже рассказывало об уникальном вкладе Тосненской, Тихвинской и Кировской больниц в борьбу с пандемией.

Напомним, что в регионе продолжается прививочная кампания от COVID-19. Записаться на вакцинацию, а также выбрать удобный для этого пункт россияне могут через сайт Госуслуг. По поручению Александра Дрозденко объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного «спроса» от россиян, проживающих в Эстонии.