Ленобласть стала одним из лидеров в реализации проекта «Детский спорт»

Ленобласть делится опытом организации школьного и дворового спорта на межрегиональном семинаре проходит

«Ленобласть является одним из лидеров в реализации проекта «Детский спорт». В него входят программы школьного и дворового спорта. Сегодня наш опыт – это хороший пример для других регионов», – отметил председатель комитета по физической культуре и спорту 47 региона Дмитрий Иванов.

Участники семинара, который проходит в Гатчине, также посетят школу в поселке Пудость, где сделан ремонт спортивного зала, и гатчинскую школу №7 – здесь они познакомятся с работой школьного спортивного клуба и проведут телемост с пермским городским спортивно-культурным комплексом.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Выборге, Киришах, Сланцах, Кингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.