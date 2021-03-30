Ленобласть стала одним из лидеров в реализации проекта «Детский спорт»

Ленобласть делится опытом организации школьного и дворового спорта на межрегиональном семинаре проходит
Участники семинара, который проходит в Гатчине, также посетят школу в поселке Пудость, где сделан ремонт спортивного зала, и гатчинскую школу №7 – здесь они познакомятся с работой школьного спортивного клуба и проведут телемост с пермским городским спортивно-культурным комплексом.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Выборге, Киришах, Сланцах, Кингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.