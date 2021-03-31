Фото: в Волосово погиб водитель, врезавшись в дорожный знак

Смертельное ДТП произошло ночью 31 марта у пятиэтажного дома на проспекте Вингиссара в Волосово.
По предварительной информации, «ВАЗ-2110» подлетел на поребрике и на скорости врезался в дорожный знак. 28-летний водитель — житель деревни Волгово — скончался на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Фото: 47news
Ранее мы рассказывали, что в Тосно автомобиль на полном ходу сбил на “зебре” двух девочек-подростков. Одна из них умерла по дороге в больницу, вторая — находится в тяжелом состоянии. Женщину-водитель задержали и отправили под домашний арест.