Фото: в Волосово погиб водитель, врезавшись в дорожный знак

Смертельное ДТП произошло ночью 31 марта у пятиэтажного дома на проспекте Вингиссара в Волосово.

По предварительной информации, «ВАЗ-2110» подлетел на поребрике и на скорости врезался в дорожный знак. 28-летний водитель — житель деревни Волгово — скончался на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: 47news

Ранее мы рассказывали, что в Тосно автомобиль на полном ходу сбил на “зебре” двух девочек-подростков. Одна из них умерла по дороге в больницу, вторая — находится в тяжелом состоянии. Женщину-водитель задержали и отправили под домашний арест.