В Каменногорске началось строительство ФОК за 117 млн рублей

Уже в 2023 году жители Каменногорска смогут заниматься спортом в новом спортивно-оздоровительном комплексе

Сейчас строители ждут наступления тепла и ведут работы по устройству фундамента.

ФОК строится в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» и рассчитан на посещение 35 человек в смену. В зале также разместится тренажерный зал с двумя раздевалками и душевыми на 15 мест каждая, тренерская, кабинет врача, административные и подсобные помещения. На прилегающей к комплексу территории будет построена открытая спортивная площадка.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с начала года уже начали функционировать ледовая арена в Выборге и бассейн в Ивангороде. Строительство еще 10 объектов планируется завершить до конца 2021 года. Так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Киришах, Сланцах, Кингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в Гатчине, поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.