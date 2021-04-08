Видео: полиция накрыла пять вебкам-студий в Петербурге, транслирующих интимное видео

В Петербурге накрыли пять web-cam студий, изготавливающих порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, организатором подпольного бизнеса оказался 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Студии работали по пяти адресам в Петербурге. В них были оборудованы приват-комнаты, из которых велись круглосуточные трансляции порнографических материалов. Во всех студиях работало более 100 девушек от 18 до 30 лет. Доступ к нелегальному контенту клиенты оплачивали электронной валютой.

Возбуждено уголовное дело. Всего было задержано 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет.