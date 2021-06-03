В Гатчинской больнице развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19

На 3 июня в Ленобласти развернуто 850 коек для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией, из них свободными остаются 155.

Также, как уточнили в комитете по здравоохранению Ленинградской области, в ближайшее время могут быть открыты дополнительные койки в Бокситогорской больнице. Увеличение коек напрямую связано с увеличением количества заболевших после майских праздников.

Единственный эффективный способ приостановить рост заболеваемости — это сделать прививку, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Сегодня в регионе пункты вакцинации развернуты в каждом районе, работают выездные бригады. Расписание работы пунктов размещены на сайтах больниц. Также записаться на вакцинацию можно через сайт Госуслуг.

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленобласти COVID-19 был подтвержден у 87 человек.

Напомним, что в рамках специального проекта «Год с коронавирусом» правительство Ленобласти рассказывает об уникальном вкладе Тосненской, Тихвинской и Кировской больниц, а также областных ветеринаров в борьбу с COVID-19.