Ленинградцы познакомились с работой Центра управления регионом

О полномочиях и основных задачах ЦУР в прямом эфире рассказал его руководитель Екатерина Путронен.

Екатерина Путронен не только рассказала о работе Центра, его полномочиях и результатах, но и ответила на вопросы ленинградцев.

«В целом задача ЦУР — помочь жителям общаться с органами власти и помочь органам власти более оперативно решать проблемы людей. Одна из важных частей этой работы — информирование. Мы должны сделать так, чтобы не вы тратили время на поиск нужной информации, а мы приходили с этой информацией туда, где вам ее удобно получить», —отметила Екатерина Путронен.

Запись прямого эфира доступна по ссылке.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, за 2020 год в администрации Ленобласти зарегистрировали 25 940 обращений, поступивших в письменной, электронной и устной формах. Через цифровую платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», созданную на базе Центра управления регионом (ЦУР) — 5770 обращений.