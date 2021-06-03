Ленинградцы познакомились с работой Центра управления регионом

О полномочиях и основных задачах ЦУР в прямом эфире рассказал его руководитель Екатерина Путронен.
Екатерина Путронен не только рассказала о работе Центра, его полномочиях и результатах, но и ответила на вопросы ленинградцев.
Запись прямого эфира доступна по ссылке.
Как уже ранее писал ivbg.ru, за 2020 год в администрации Ленобласти зарегистрировали 25 940 обращений, поступивших в письменной, электронной и устной формах. Через цифровую платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», созданную на базе Центра управления регионом (ЦУР) — 5770 обращений.
Проект создан с учетом уже имеющихся ресурсов Ситуационного центра губернатора, который объединяет информационные и аналитические системы правительства области и данные федеральных ведомств. В связи с этим, вся жизнь региона представлена на одной видеостене. Также ситуационный центр стал победителем в номинации «Государственное и муниципальное управление».