Ленинградцы познакомились с работой Центра управления регионом

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

О полномочиях и основных задачах ЦУР в прямом эфире рассказал его руководитель Екатерина Путронен.

Екатерина Путронен
Фото: lenobl.ru

Екатерина Путронен не только рассказала о работе Центра, его полномочиях и результатах, но и ответила на вопросы ленинградцев.

«В целом задача ЦУР — помочь жителям общаться с органами власти и помочь органам власти более оперативно решать проблемы людей. Одна из важных частей этой работы — информирование. Мы должны сделать так, чтобы не вы тратили время на поиск нужной информации, а мы приходили с этой информацией туда, где вам ее удобно получить», —отметила Екатерина Путронен.
.

Запись прямого эфира доступна по ссылке.

Вам будет интересно
Ленинградцы познакомились с работой Центра управления регионом ЦУР, Центр управления регионом, Ленобласть
Центр управления региона обработал 1300 сообщений за неделю
Самыми популярными вопросами от ленинградцев остаются – вакцинация, ремонт дорог и благоустройство. ЦУР фиксирует каждое обращение, направляет его в профильное ведомство и...
18.05.2021 344

Как уже ранее писал ivbg.ru, за 2020 год в администрации Ленобласти зарегистрировали 25 940 обращений, поступивших в письменной, электронной и устной формах. Через цифровую платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», созданную на базе Центра управления регионом (ЦУР) — 5770 обращений.

Проект создан с учетом уже имеющихся ресурсов Ситуационного центра губернатора, который объединяет информационные и аналитические системы правительства области и данные федеральных ведомств. В связи с этим, вся жизнь региона представлена на одной видеостене. Также ситуационный центр стал победителем в номинации «Государственное и муниципальное управление».

Автор