В Луге из больницы сбежал пациент с коронавирусом

В настоящее время полиция разыскивает сбежавшего ковид-больного.

Ночью 18 июня из районной больницы Луги сбежал пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Он покинул стационар через приемный покой и не вернулся. О его пропаже полицейским рассказала медсестра.

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Тем временем Александр Дрозденко подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений. А в случае обострения ситуации с 1 сентября будет запрещено работать ресторанам, организациям культуры, образования и услуг, где вакцинировано менее 80% сотрудников.