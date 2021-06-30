Видео: Как шла работа над созданием икон и кто таки «чудотворцы» из Всеволожска

Обучающиеся Мультицентра в рамках проекта #Чудотворцымультицентра передали две иконы для храма в Романовке. Как шла работа над проектом и почему его участников называют «чудотворцами» — смотрите в видео.

Проект #ЧудотворцыМультицентра направлен на преодоление стереотипного мышления в отношении трудового потенциала граждан с ментальными нарушениями здоровья. Мозаика станет наглядной демонстрацией профессиональных возможностей обучающихся Мультицентра, что повысит их шансы на последующее трудоустройство.

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.