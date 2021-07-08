Органы МСУ Ленобласти наделили полномочием по обращению с бездомными животными

Парламентарии приняли законопроект «О наделении органов местного самоуправления Ленобласти отдельным государственным полномочием Ленобласти по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, инициированный губернатором региона законопроект разработан взамен областного закона №38-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленобласти по обращению с животными без владельцев на территории Ленобласти с целью приведения областного закона в соответствие с положениями ФЗ № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», и областного закона Ленобласти № 109-оз «Об обращении с животными без владельцев на территории Ленобласти».

Федеральный закон № 498-ФЗ регулирует отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с животными определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об общих принципах организации местного самоуправления и настоящим Федеральным законом.

В развитие данной нормы субъектом Российской Федерации — Ленинградской областью был принят областной закон № 38-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области». Согласно данного закона органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области, включающими в себя: организацию и проведение мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию, учету, стерилизации, эвтаназии, — стерилизации трупов безнадзорных животных.

Вместе с тем, закон № 498-ФЗ предусматривает реализацию органами местного самоуправления полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными организацию и проведение мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию, учету, стерилизации, эвтаназии, утилизации трупов безнадзорных животных (далее — мероприятия) с обязательным участием приютов.

Эта норма в настоящее время не может быть реализована в связи с отсутствием на территории Ленинградской области государственных и муниципальных приютов, которые могли бы осуществлять данные мероприятия в обязательном порядке.

Существующие частные приюты, расположенные на территории Ленинградской области имеют в настоящее время право участвовать в конкурсных процедурах на выполнение мероприятий, но у них отсутствуют ветеринарные кабинеты и клиники, не во всех приютах имеется зона карантина.

Организации по отлову, обладающие всей необходимой базой для выполнения мероприятий, не имеют собственных приютов.

Решением вопроса может быть наличие у организации по отлову договора с приютом на содержание животных в течение 10 дней. При этом ветеринарные процедуры они могут проводить на базе собственной мобильной ветеринарной амбулатории.

Стоимость на проведения мероприятий (отлов, транспортировка, стерилизация, содержание) на одно животное (10 дней) составляет в настоящее время 9 544 рубля.

В проект закона включены в соответствии с федеральным законом №498-фз и в дополнение к существующим позициям добавлены следующие мероприятия: осмотр (лечение — дегельминтизация), мечение, учет, вакцинация против бешенства и возврат в прежнюю среду обитания.

На территории Ленинградской области зарегистрировано 15 некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность приютов.

В 2021 году на территории Ленинградской области отлову подлежит 3607 особей. Общее количество безнадзорных животных на территории Ленинградской области по состоянию на 2021 год составляет 12 877 особей. Кроме того, на территории Ленинградской области за 2020 год было зарегистрировано порядка 1000 нападений животных без владельцев на людей.

В связи с тем, что действие областного закона напрямую связано с исполнением бюджетных обязательств субъекта, разработчик предлагает вступление в силу областного закона предусмотреть с начала следующего года с 1 января 2022.

По результатам обсуждения парламентарии решили принять данный законопроект в трех чтениях.

Вам будет интересно Волонтеры помогли приюту в Луге с выгулом собак и уборкой опилок Волонтеры клуба «Кукуруза» из Луги погуляли с собаками из приюта «Милосердие». Активисты сложили более двухсот мешков с опилками, которые будут использоваться... 09.06.2021 371

Напомним, что в Ленобласти можно получить без торгов землю под строительство приюта для животных. Также управление ветеринарии по Ленинградской области инициирует акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили». Социальная кампания призывает граждан к осознанному отношению к животным. При этом в областных МФЦ стала доступна информация о животных, содержащихся в приютах, и алгоритм получения питомца в семью.