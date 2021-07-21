«Точка роста» станет новым местом притяжения для молодежи деревни Бережки

Центр образования естественно-научной и технологической направленности откроется на базе «Бережковской основной общеобразовательной школы» Волховского района

«После преображения в Центре «Точка роста» закипит творческая жизнь. Новые образовательные технологии и современное оборудование при умелом руководстве педагогов помогут ребятам приобрести мягкие навыки, навыки командной работы. А это прямой путь к освоению профессий будущего и успеху», ― прокомментировал происходящие изменения глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

На сегодняшний день в Ленобласти успешно функционирует 51 «Точка роста», 23 из которых открылись в 2020 году, к 2023 году их станет уже 119. Центры «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Уже открыты или планируются к открытию центры в Мшинской школе, в деревне Мелегежская Горка, Рощино, Сланцах, Пикалево, Никольском.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.