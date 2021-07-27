Видео: тихий вечер в выборгском парке Монрепо

Посетители всемирно известного парка продолжают делится своими видео впечатлениями от прогулки по парку.

Сегодня редакция ivbg.ru предлагает своим читателям посмотреть видео Олега Сидорова, благодаря которому можно прогуляться по парку не выходя из дома.

Ранее мы рассказывали, что на Библиотечный флигель в выборгском парке Монрепо вернулся флюгер в виде флажка, который украшал здание на протяжении двух столетий до отправки на реставрацию. Также уже подходит к концу реставрация Усадебного дома, а на главные ворота вернулся герб баронов Николаи. При этом реставраторы добрались до «острова Мертвых», где уже сделали первые находки.

Напомним, что в парке Монрепо создадут музей российского филолога и культуролога, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. А интерактивная карта парка «Монрепо» удостоена звания Лауреата в номинации «Интерактивная карта/путеводитель». Аудиоописание объектов читает диктор на фоне отрывков из музыкальных произведений Вивальди и Шопена. Также для удобства посетителей на официальном сайте парка появилась интерактивная карта, где каждый объект отмечен геометкой.