Туристический кешбэк продлен до конца лета

До 31 августа ленинградцы могут купить туры по России на осень и вернуть себе 20% стоимости путевок

Туры можно будет купить до 31 августа, а отправиться в поездку в любой регион страны и получить возврат — с 1 октября по 24 декабря. Условия программы останутся прежними: продолжительность путешествия — не менее двух ночей, а размер возврата от государства – 20% стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Туры можно выбрать на портале мирпутешествий.рф.

Как уже ранее писал ivbg.ru, о продолжении программы туристического кешбэка в 2021 году заявил Президент России. На эти цели из федерального бюджета выделены 2 млрд рублей. Программа, в рамках которой государство возвращает туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в 2020 году. В ее рамках россияне приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата составила 1,2 миллиарда рублей.