Ремонт Гостилицкого шоссе закончат к началу сентября

Сегодня, 6 августа, ход ремонтных работ оценил глава Ленобласти, особенно отметив скорость и качество работ.

«Мы понимаем, что к началу учебного года здесь будут уже новые остановки и пешеходная дорожка в Петровском. Область и дальше продолжит обновление Гостилицкого шоссе в сторону «Южного полукольца» », — подчеркнул Александр Дрозденко.

На участке Гостилицкого шоссе от КАДа в сторонц Гостилиц меняется почти 14 километров трассы. Помимо полной замены покрытия на Гостилицком шоссе предусматривается укрепление обочин и установка остановочных площадок для ожидания автобусов. Для безопасного движения вдоль дороги будет восстановлена пешеходная дорожка в Петровском.

Ремонт дороги идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

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Напомним, что глава Ленобласти находится сегодня, 6 августа, с рабочим визитом в Ломоносовском районе, где уже посетил первый и единственный в Ленобласти центр комплексной семейной реабилитации с ведущим методом «иппотерапия» — «Сердце» и школу в Большой Ижоре.