«Единая Россия» будет стоять под пятым номером в бюллетене на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» по итогам жеребьевки, проходящей в Центризбиркоме, будет стоять в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму под пятым номером.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что цифра в бюллетене не столь важна, ведь избиратели голосуют за программу, с которой «Единая Россия» идет на выборы.

«Голосует за три базовых принципа, с которыми мы идем на выборы – это защита, забота и благополучие наших граждан. Мы попали точно в пятерку. Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе. То, что отличает «Единую Россию» от других политических партий», — сказал Андрей Турчак.

Депутат Госдумы Светлана Журова также считает, что сам случай поставил партии «отлично».

«Всегда представители партий хотят видеть себя в первой тройке, но мне кажется это не принципиально: соглашусь со словами Эллы Памфиловой: «Важна оценка работы партии населением, а не цифра в бюллетене». — отметила Журова

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона.