В Каменногорске граждане голосуют с самого утра

Избирательные участки в городе будут открыты сегодня до 20.00, завтра — с 8.00 до 20.00.

«Люди чувствуют свою гражданскую ответственность. Многие пришли в первый же день голосования. Сегодня тоже достаточно хорошая явка на участке. Приходят как представители старшего поколения, так и молодежь, а зачастую — целыми семьями с детьми. Детям нравится участие, они с удовольствием помогают родителям опускать бюллетени в урны для голосования», — рассказывает председатель УИК № 293 Ольга Большакова.

На избирательном участке работают наблюдатели: они следят за легитимностью процесса. Члены комиссии работают слажено, очередей на участке нет.

Напомним, 17-19 сентября в Ленобласти проходят выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона. Подробнее о кандидатах и партиях можно узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК России, а также в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги». Список кандидатов доступен по ссылке.