В Ленобласти приступили к обновлению участка дороги Выборг — Смирново

В Выборгском районе Ленобласти стартовал ремонт пятикилометрового участка дороги «Выборг — Смирново».

Помимо укладки двух слоев нового асфальта дорожники частично заменят основания в нескольких местах. Также будут установлены новые остановки и обновлены водопропускные трубы.

Отремонтированный участок дорога примкнется к другой обновленной трассе — Зверево — Малиновка. А на прошлой неделе в Выборгском районе начался ремонт подъезда к поселку Пушное.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят порядка 110 км региональных трасс. В частности, ремонтные работы уже идут на региональных трассах Красное Село — Гатчина — Павловск, Петербург – Ручьи.