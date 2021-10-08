Цены на билеты в кинотеатры России обновили шестилетний максимум

Средняя цена на билет в кино обновила почти шестилетний рекорд и достигла 304,8 руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Эксперты предупреждают, что это не предел.

«До 2020 года средняя стоимость билетов не превышала 280 рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году. Накануне новогодних праздников с 17 по 23 декабря средняя цена за билет достигла 309,3 рублей», — сообщает РБК

При этом первый замепред Союза кинематографистов России Олег Иванов отмечает, что такой рост цен связан с попыткой кинотеатров отыграться за вынужденный простой на фоне ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, рост продолжится и достигнет своего пика к Новому году, когда цена дойдет до 500 рублей за билет.

Тем временем в России зафиксирован очередной рост цен на продукты. За сентябрь особенно сильно заметен рост цен на помидоры, огурцы и яйца. Также эксперты предсказали повышение цен на сигареты до конца года. Помимо этого к концу года непродовольственные товары в России подорожают на 7,2%.