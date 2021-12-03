Александр Дрозденко: забота о нуждах инвалидов всегда была и остается приоритетом

Губернатор Ленобласти Александра Дрозденко обратился к жителям региона по случаю Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря

«Среди вас все больше тех, кто, несмотря на ограниченные возможности здоровья, предпочитает не сдаваться и принимает активное участие в общественных делах, добивается высоких результатов в учебе, творчестве и спорте, успешно осваивает новые профессии», — сказал Александр Юрьевич.

В своем поздравлении глава региона подчеркнул, что для Правительства Ленобласти забота о нуждах инвалидов всегда была и остается приоритетом. Правительство области стремится сделать все, чтобы в 47 регионе люди с особенностями здоровья могли получать необходимую социальную помощь, были востребованы на рынке труда, имели возможность в полной мере реализовывать свои способности и таланты.

«В Международный день инвалидов хочу выразить слова поддержки и искреннего восхищения каждому, кто, невзирая на недуг, продолжает жить полной жизнью, на собственном примере демонстрируя нам, что любая цель какой невозможной она бы не казалась, достижима, а мечты осуществимы», — отметил Александр Юрьевич.

Отметим, что во Всеволожске с 2015 года работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

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«Желаю всем, кому близок этот день, здоровья, благополучия, удачи и исполнения самых смелых надежд!», — подытожил свое поздравление глава области.

Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons) провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года и ежегодно отмечается 3 декабря. Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить в этот день мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества. В мероприятиях участвуют люди с физическими, сенсорными, интеллектуальными или психическими нарушениями. К празднованию присоединяются те, кому не безразлично полноценное участие людей с ограниченными возможностями в развитии общества и государства в целом.

Международный день инвалидов — это благородный повод привлечь внимание к проблемам людей с ОВЗ и как напоминание о нашей общей обязанности помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки и внимания окружающих.