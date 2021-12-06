Дорожный комитет Ленобласти определил ТОП дорожных проектов 2021 года

Названы самые главные дорожные проекты, реализованные в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как рассказали в ведомстве, самой главной стройкой стало возведение нового путепровода, соединившего Всеволожск. Движение по нему было запущено на год раньше контрактных сроков.

Наиболее протяженными ремонтами стали обновление Гостилицкого шоссе, Колтушского шоссе и Никольского шоссе и трассы Волосово — Копорье. Важным для развития туризма стало обновление участка Красносельского шоссе от Виллозей до Вайялово, по которому можно доехать до знаменитой усадьбы Демидовых в Тайцах.

Отметим, что всего за год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

В следующем 2022 году в Ленобласти планируется обновить порядка 300 км региональных дорог. На эти цели выделят 3 млрд рублей.