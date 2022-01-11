Всеволожский Мультицентр объявляет новый набор на обучение

Мультицентр дает возможность ленинградцам с инвалидностью и ОВЗ бесплатно получить рабочую специальность с последующим трудоустройством.

Открыт набор в три группы по специальностям «Швея», «Вышивальщица» и «Отделочник художественных изделий». Также доступно обучение следующим профессиям: «Укладчик-упаковщик» (жидкая и сухая продукция), «Оператор стиральных машин», «Уборщик служебных помещений», «Оператор ЭВМ», «Кухонный рабочий», «Мойщик посуды» и «Монтировщик шин».

Занятия начнутся 17 января 2022 года. Занятия проходят по адресу: Всеволожск, ул. Шишканя, 4. Подробная информация и запись по телефону +7(921)377-47-47, а также на сайте мультицентр.com.

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Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает во Всеволожске с 2015 года. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.