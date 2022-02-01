В Кингисеппе построят новый микрорайон для сотрудников Комплекса по переработки газа в Усть-Луге

Глава Ленобласти принял участие в обсуждении вопроса социальной инфраструктуры микрорайона №7 Кингисеппа.

В новых домах жилого комплекса будет создано 2739 квартир для проживания 7200 человек. Общая жилая площадь составит 175800 кв. м. Для семей сотрудников Комплекса по переработки газа в Усть-Луге будет построена школа.

Также Александр Дрозденко отметил необходимость строительства в новом микрорайоне гостиницы: она будет нужна для размещения спортсменов, которые будут приезжать соревноваться в новом бассейне.

Отметим, что глава Ленобласти находится сегодня, 1 февраля, с рабочим визитом в Кингисеппском районе, где уже возложил цветы к памятнику «Славы«, посетил детскую поликлинику, ресторан победителя конкурса «Проект на миллион», побывал на приемке нового бассейна, осмотрел ход строительства ЖК «Ямбург Сити» и оценил дом в Ополье.