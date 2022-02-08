Выпускник Всеволожского Мультицентра получил ключи от квартиры в Кировске

Николай Захаров получил ключи от своей собственной квартиры в городе Кировске благодаря работе сотрудников Мультицентра

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции рассказали, что благодаря самоотверженному, кропотливому и дотошному труду специалистов Мультицентра, которые всегда стоят «горой» за своих воспитанников, в очередной раз удалось добиться успеха.

«Мы от всей души поздравляем Николая! Наконец-то он дождался заветных ключей и перевернул новую, счастливую страницу жизни. Желаем, чтобы впереди были только приятные хлопоты — нужно создать уютную домашнюю атмосферу и отметить новоселье», — отметили в Мультицентре.

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Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает во Всеволожске с 2015 года. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.