Ключи от квартиры в ЖК «Щегловская усадьба» 10 февраля получили 73 дольщика

Ключи от своих квартир в ЖК «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе получили 73 дольщика из 88. На завершающем этапе заселение двух «Б»-корпусов жилого комплекса, который был введен в эксплуатацию 30 декабря 2021 года.

Оперативная выдача ключей сразу после ввода в эксплуатацию стала возможной благодаря действиям регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Сотрудникам фонда удалось быстро подобрать управляющую компанию.

На завершающем этапе находятся четыре «Д»-корпуса «Щегловской усадьбы». На момент подготовки публикации объект ЖК готов на 78 %. Его планируют ввести в эксплуатацию в августе 2022 года.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Финляндия будет закрыта для посещения туристами до середины марта. Вместо обещанного снятия ковид-ограничений руководство Финляндии продлило их действие. При этом финский политик назвала ограничения на границе бессмысленными.