Служебная овчарка укусила ребенка в Пулково

Овчарка, стоявшая в наряде с полицией в Пулково, укусила 4-летнего ребенка. Полицейские попросили прощения. По их словам, собака молодая и неопытная.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Вырице собака укусила 6-летнюю девочку. Пострадавшей потребовалась помощь врачей. Позже выяснилось, что на ребенка напала такса, сбежавшая от хозяев. Кинолог рассказал, как не стать жертвой бродячих собак.
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07.12.2021 821