Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя верхней палаты парламента Валентину Матвиенко, этот вопрос будет рассмотрен в открытом режиме.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию.

Владимир Путин поручил обеспечить выплаты по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса. А врио главы МЧС Александру Чуприяну – создать им условия для проживания. Перед принятием решения о признании президент проконсультировался с Советом безопасности России.