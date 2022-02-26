ЛДПР: состояние Жириновского стабильное

В пресс-службе ЛДПР призывают не верить фейковой информации об ухудшении состоянии политика.

Некоторые СМИ публикуют информацию, согласно которой Владимир Жириновский был подключен к ИВЛ и введен в медикаментозный сон.

Пресс-служба ЛДПР опровергает все слухи о состоянии своего лидера Владимира Жириновского.

Состояние Жириновского стабильное, данные об ухудшении самочувствия не соответствуют действительности, — передает представительство партии.

О госпитализации Владимира Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что у него обнаружили коронавирус. Позже стала появляться противоречивая информация о состоянии политика.

Ряд СМИ спустя несколько дней после госпитализации политика стали публиковать информацию о его смерти, что являлось недействительным.