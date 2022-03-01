Как сообщал ivbg.ru, значение ключевой ставки ЦБ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, c 28 февраля увеличено более чем вдвое – с 9,5% до 20%. И это новый рекорд.

Как сообщает РИА «Новости», Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9% (ранее 12,9-21,7%). ВТБ – до 15,9-29,9% (ранее 5,9-13,8%).

При этом Владимир Путин поручил сохранить ставки по кредитам в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки до 20%. Редакция ivbg.ru публиковала основные тезисы главы Центробанка о повышении ключевой ставки.