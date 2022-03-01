Песков: разговора Путина с Зеленским пока в планах нет

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на момент подготовки публикации разговора Владимира Путина с Владимиром Зеленским в планах нет.

При этом, по словам Дмитрия Пескова, Кремль продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Песков напомнил, что Зеленский как президент Украины, может дать команду своим военным сложить оружие.

Редакция ivbg.ru напоминает: 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской республик. Сразу после своего обращения он подписал соответствующие указы.

А 24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции. Ее цель – защитить «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».