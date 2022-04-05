Во Всеволожске открыт первый в Ленобласти Дом сопровождаемого проживания

В церемонии открытия принял участие глава Ленобласти Александр Дрозденко. Дом построила «Группа ЛСР».
Всего в Доме расположилось 19 жилых квартир со всеми удобствами и мебелью для сирот с инвалидностью — выпускников Мультицентра. На каждом этаже ― просторная кухня-гостиная. Молодые люди трудоустроены, активны и нуждаются в периодическом сопровождении в небольшом объеме социальных услуг: социально-медицинских, социально-психологических и правовых.
Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает во Всеволожске с 2015 года. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям. За время работы Мультицентра более 1000 молодых людей с инвалидностью получили профессии и были трудоустроены.
Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды.