Во Всеволожске открыт первый в Ленобласти Дом сопровождаемого проживания

В церемонии открытия принял участие глава Ленобласти Александр Дрозденко. Дом построила «Группа ЛСР».

«Проект «Дорога к дому» реализуется в Ленинградской области уже не один год. Первым шагом в нем стала организация работы Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Но нам не хватало следующего шага ― для ребят важно не только получить профессию, но и научиться жить самостоятельно. И очень важно было, чтобы был дом, где ребята смогут обучаться жить, социализироваться. Очень важно, чтобы тем, кто хочет измениться, государство дало возможность выйти из колеи на новую дорогу, на новый путь», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

Всего в Доме расположилось 19 жилых квартир со всеми удобствами и мебелью для сирот с инвалидностью — выпускников Мультицентра. На каждом этаже ― просторная кухня-гостиная. Молодые люди трудоустроены, активны и нуждаются в периодическом сопровождении в небольшом объеме социальных услуг: социально-медицинских, социально-психологических и правовых.

«Проект дома сопровождаемого проживания был разработан нами для того, чтобы у людей с инвалидностью появилась альтернатива существованию в стационарных учреждениях. Наш опыт доказывает: благодаря такому подходу жители этих домов получают по-настоящему новое качество жизни!», — подчеркивает генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает во Всеволожске с 2015 года. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям. За время работы Мультицентра более 1000 молодых людей с инвалидностью получили профессии и были трудоустроены.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды.