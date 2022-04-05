Ленобласть уточняет принципы распределения грантов СО НКО 2022 года

Ленинградская область сконцентрирует грантовую поддержку СО НКО на проектах социального обслуживания и социальной защиты.

Такое решение принято для выполнения поручение президента России об особом внимании к поддержке граждан, содержащееся в Указе «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Второе приоритетное направление — проекты в рамках Года Команды 47.

«В этом году на гранты мы направили беспрецедентную сумму: 127 млн рублей плюс федеральные деньги. Рассчитываю, что на следующий год сумма будет еще больше. Это означает ― больше возможностей для реализации проектов», ― отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Второй тур конкурса 2022 года на гранты губернатора Ленобласти планируется объявить в середине апреля, сумма финансирования второго тура ― 46,2 млн рублей

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Напомним, что в 2021 году участники организации победили во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой» и на полученную субсидию основали региональный центр «серебряных» волонтеров Ленинградской области. В Этом году Президентский фонд культурных инициатив уже одобрил 12 из 74 проектов Ленобласти, выделив на их реализацию 14 млн. рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на СО НКО Ленобласти в 2022 году будет распространяться мораторий на проверки, как на малый и средний бизнес. Для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.