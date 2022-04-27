«Абилимпикс» раскрывает профессионализм людей с инвалидностью в Ленобласти

Региональный чемпионат для людей с инвалидностью проходит на 13 площадках

Соревнования проводятся по 59 компетенциям до 29 апреля проводятся в Кингисеппе, Сосновом Бору, Всеволожске, Выборге, Сланцах, Каменногорске, Тихвине, Подпорожье, а также в поселках Мичуринское, Новоселье, пгт Сиверский и деревне Бор.

В чемпионате принимают участие люди с инвалидностью: 148 школьников в возрасте от 14 лет, 164 студента и 36 специалистов. В числе участников-специалистов – сотрудники из 20 предприятий.

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Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.