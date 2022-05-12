В Выборге простились с Никитой Петровым, погибшим во время спецоперации на Украине

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 12 мая, в Выборгском районе. Ленобласти состоялась церемония прощания со старшим сержантом Никитой Петровым, героически погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Проводить земляка пришли десятки человек, в том числе руководители Выборгского района и командир его роты.

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В Выборге простились с Никитой Петровым, погибшим во время спецоперации на Украине церемония прощания, Украина, Селезнево, погиб, Никита Петров, Ленобласть, Выборгский район, военнослужащий
В Выборге простились с Никитой Петровым, погибшим во время спецоперации на Украине церемония прощания, Украина, Селезнево, погиб, Никита Петров, Ленобласть, Выборгский район, военнослужащий
Фото: администрация Выборгского района

Никита Петров был уроженцем поселка Селезнево. В Вооруженных силах России он служил по контракту механиком-водителем БМП. Сержанту было 27 лет. Дома у него остались двое маленьких детей.

Никита Петров стал 12-м официально погибшим на Украине военнослужащим из Ленинградской области. Ранее стало известно о гибели Александра Приходько,  Романа СимаковаНикиты АвроваНикиты ТатаренкоДмитрия Федосеева, Матвея Вахитова, Юрия Савенкова, Андрея Портуся, Павла ПозаненаСергея Солоева, Батыра Илмурадова.

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