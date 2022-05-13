СО НКО Ленобласти уже подали заявок на гранты губернатора на 159,9 млн рублей

На второй этап конкурса Грантов Губернатора Ленобласти подано 95 заявок. Напомним, что бюджет конкурса 46,2 млн рублей.



«На втором этапе мы сфокусировались на двух принципиально важных номинациях ― это проекты социального обслуживания и социальной защиты населения (подано 28 заявок) и проекты Года Команды 47 (67 заявок). Надеюсь, что по итогам конкурса поддержку получат самые востребованные ленинградцами социальные услуги НКО и самые полезные для жителей дела Команды 47», — подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен.

Объявление победителей конкурсного отбора запланировано на 30 июня.

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