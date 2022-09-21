В деревне Овсище введен в эксплуатацию новый ФАП за 6,2 млн рублей

Автор: Кира Нагорная
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ФАП рассчитан на 20 посещений в смену и откроется уже в декабре этого года.

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Фото: lenobl.ru

Ранее помещения ФАПа располагались на втором этаже комбината бытового обслуживания. Теперь же врачи будут принимать пациентов в комфортных условиях и в большем количестве.

Прием будет проводиться фельдшером, гинекологом и медицинской сестрой. Для них предусмотрены отдельные кабинеты приема врача, процедурная, смотровая и прививочная. На втором этаже для медицинских работников разместятся две двухкомнатные квартиры общей площадью 126 квадратных метров.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всего в Ленобласти 188 ФАПов. Из них 30 построенных за последние годы в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». В этом году ФАПы открылись в Полянах и в РапполовоСемриноЯровщинах, Пениках, Иннолово, Минах и в деревне Глобицы и Васкелово.

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