В деревне Овсище введен в эксплуатацию новый ФАП за 6,2 млн рублей

ФАП рассчитан на 20 посещений в смену и откроется уже в декабре этого года.

Ранее помещения ФАПа располагались на втором этаже комбината бытового обслуживания. Теперь же врачи будут принимать пациентов в комфортных условиях и в большем количестве.

Прием будет проводиться фельдшером, гинекологом и медицинской сестрой. Для них предусмотрены отдельные кабинеты приема врача, процедурная, смотровая и прививочная. На втором этаже для медицинских работников разместятся две двухкомнатные квартиры общей площадью 126 квадратных метров.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всего в Ленобласти 188 ФАПов. Из них 30 построенных за последние годы в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». В этом году ФАПы открылись в Полянах и в Рапполово, Семрино, Яровщинах, Пениках, Иннолово, Минах и в деревне Глобицы и Васкелово.