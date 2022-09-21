Ремонт подъезда к Кингисеппу от «Нарвы» вышел на финишную прямую

Работы выполняются подъезда к Кингисеппу от федеральной трассы А-180 «Нарва» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Здесь обновляется чуть больше пяти километров. Дорожники и техника приступили к укладке второй слоя нового покрытия на одной из главных региональных трасс, ведущих к Кингисеппу.

«Здесь мы ведем работы, опережая график на год. Жители города обращались с просьбой сделать въезд в город удобным, и мы нашли возможность отремонтировать важную трассу досрочно», — пояснил глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

«Ленавтодор» призывает водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и внимательно смотреть на временные оранжевые знаки.

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Ранее в Кировском районе Ленинградской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован подъезд к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе и практически закончено обновление десяти километров трассы от Мги до Луги на участке до и после деревни Сологубовка.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.