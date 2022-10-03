Заказник «Гладышевский»: Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти

Александр Дрозденко продолжает показывать и рассказывать в соцсетях про красивые и удивительные места Ленинградской области.
На этот раз глава региона показал государственный природный заказник регионального значения «Гладышевский» в Выборгском районе Ленобласти.
Фото: vk.com/drozdenko_a
«Здесь охраняют европейскую жемчужницу, атлантического лосося и балтийскую кумжу. А 10-километровая экотропа заказника «Гладышевский» даст отдых глазам и проветрит голову от дурных мыслей», — написал глава региона.
И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти сил и успехов.
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02.10.2022 78