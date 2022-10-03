Заказник «Гладышевский»: Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти

Александр Дрозденко продолжает показывать и рассказывать в соцсетях про красивые и удивительные места Ленинградской области.

На этот раз глава региона показал государственный природный заказник регионального значения «Гладышевский» в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: vk.com/drozdenko_a

«Здесь охраняют европейскую жемчужницу, атлантического лосося и балтийскую кумжу. А 10-километровая экотропа заказника «Гладышевский» даст отдых глазам и проветрит голову от дурных мыслей», — написал глава региона.

И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти сил и успехов.