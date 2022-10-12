Деньги были выделены из бюджета Ленинградской области, теперь врачи принимают детей в обновленных кабинетах

«Сегодня социальные услуги в центре «Треди» получают более 160 детей и их родителей. Здесь работают «сильные» специалисты с серьезным опытом в сфере реабилитации детей. Обновление учреждения с учетом требований к обеспечению доступности среды стало очередным шагом в его развитии», ― рассказала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева

В здании центра проведены ремонтные работы, реконструированы пандус и входная площадка, выполнен капремонт внутренних сетей электроснабжения, автоматической пожарной сигнализации и электрооборудования.

Напомним, что во Всеволожском районе работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.