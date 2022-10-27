Телефонные мошенники звонят жертвам с номеров Ирана и Сирии

Телефонные мошенники начали звонить россиянам с номеров Сирии, Ирана и других экзотических стран. Эти номера начинаются с кода +9 или других созвучных с кодами российских мобильных операторов номеров.

Звонки раздаются с номеров, коды которых начинаются с +985 (Иран), +903 (Турция) или +963 (Сирия). У невнимательных абонентов это может создать иллюзию того, что им звонят с российского номера, передает РБК.

Так только «Мегафон» зафиксировал на 20 октября более 600 тысяч таких звонков, при этом сами мошенники не находятся на территории вышеуказанных стран, а используют специальные программы для подмены номеров.

Ранее в России были приняты поправки в закон «О связи», которые запрещает подменять номера при звонках.

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Ожидается, что с 1 января в стране должна быть создана система «Антифрод», которая позволит операторам связи проверять достоверность информации об абонентах.