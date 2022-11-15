Мост и путепроводы на въезде в Выборг со стороны судостроительного завода отремонтируют

Ремонт займет два года. Государственный контракт на обновление почти трехкилометрового участка заключил «Ленавтодор».

Согласно контракту мост через протоку в бухту Закрытую и один путепровод усилят и обновят. Путепровод через железную дорогу уберут совсем. Вместо него сделают просто насыпь.

В рамках нацпроекта в этом году в Выборгском районе области, помимо участка Приморского шоссе, были отремонтирован подъезд к Выборгу от «Скандинавии» и участок магистрали Рябово — Поляны от Зеленого Холма в сторону Полян.

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Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.