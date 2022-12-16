Трассу от Большой Ящеры до Мшинской расширят до четырех полос

Участок федеральной трассы на Псков в Лужском районе будет расширен к октябрю 2024 года

Трасса Р-23 является основным путем на Северо-Западе России в сторону Пскова и Белоруссии, а также соединяет Петербург, Гатчинский и Лужский районы. Первоначально на ней было убрано сужение в границах деревни Дони, затем— в 2017 году — открыт обход Гатчины.

Ранее был заключен контракт на расширение с двух до шести полос участка от Больших Колпан до Никольского в обход деревни Лядино.

В следующем году также планируется начать расширение участка трассы от Никольского через Рождествено до Большой Ящеры.

Трасса Р-23 является основным путем на Северо-Западе России в сторону Пскова и Белоруссии, а также соединяет Санкт-Петербург, Гатчинский и Лужский районы. Первоначально на ней было убрано сужение в границах деревни Дони, затем— в 2017 году — открыт обход Гатчины.

Вам будет интересно В Ленобласти обновили почти 200 километров региональных дорог в рамках нацпроекта Половина ремонтного плана на 2023 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнена досрочно. В числе самых протяжённых — ремонт... 06.12.2022 162

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.