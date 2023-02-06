В Турции новое, еще более сильное, землетрясение

После разрушительного первого землетрясения в Турции зафиксировали второе. Магнитуда – 7,8.

Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение во втором часу дня. Подземные толчки начались в столице – Анкаре. Вместе с тем их фиксируют в Сирии, а также ливанском Бейруте.

Первое землетрясение произошло рано утром 6 февраля и затронуло юг страны. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, число погибших в результате утренних толчков возросло до 912 человек, более 5300 пострадали. В стране обрушились как минимум 2,8 тыс. зданий.

Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек.