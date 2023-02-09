Всеволожский Мультицентр разрабатывает программы переподготовки для участников СВО

Получившие инвалидность ветераны боевых действий смогут пройти переобучение, а также обучение необходимым бытовым навыкам и получить необходимую психологическую поддержку

«Создание условий для мягкого возвращения военнослужащих после боевых действий в мирную жизнь сегодня первоочередная задача для Ленинградской области. Важно продумать механизмы медицинской реабилитации и социальной абилитации. Одним из важных направлений нашей работы является профессиональная переподготовка наших бойцов», ― подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В Ленобласти уже ведется работа по направлениям соцзащиты, здравоохранения, образования для участников СВО. Также командой регионального сервисного уполномоченного прорабатывается возможность внесение категории «Ветеран боевых действий» в федеральную программу «Содействие занятости».

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.