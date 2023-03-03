В племенном хозяйстве «Красноозерное» запустили новые коровники и доильный зал за 40 млн рублей

Деньги были выделены племенному хозяйству Приозерского района из федерального бюджета на создание и модернизацию объектов АПК

«Наши хозяйства вводят в строй мощности, государство продолжает оказывать господдержку предприятиям. Мы увеличиваем производство молока, расширяем выпуск продукции молочной переработки, обеспечиваем продовольственную безопасность страны», ― рассказал зампредседателя регионального правительства – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

В новых помещениях с климатконтролем, системой автоматического кормления, поения и уборки навоза будут располагаться родильное отделение и помещение для новорожденных телят. Новые мощности позволят увеличить производство молока и гарантируют его высокое качество.

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Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК. Прием заявок как раз идет.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе. Прием заявок как раз идет.