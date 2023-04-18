В Чечне откроется Мультицентр социальной и трудовой интеграции по модели всеволожского

Соответствующее соглашение подписали заместитель руководителя секретариата Главы ЧР Хутмат Кадырова и Ирина Дрозденко.

«Вместе мы начинаем очень актуальный проект, направленный на всестороннее развитие наших детей и во благо их будущего. Наша общая цель ― это, безусловно, помочь максимально реабилитироваться каждому ребенку, каждому гражданину. В том числе посредством его самореализации через профессиональную подготовку, сопровождаемое трудовое устройство, трудовую деятельность и посильную занятность, ― подчеркнула Ирина Дрозденко.

Ранее центры по модели Мультицентра были созданы в Якутии и Башкирии.

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.