Год команды знаний: в Ленобласти обсудили основу управления организацией пассажирских перевозок

Председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк и доцент СПбГАСУ Николай Подопригора представили доклад по теме «Управление организацией пассажирских перевозок в Ленобласти»

Доклад был прочитан на IX международной научно-практической конференции «Информационные технологии и инновации на транспорте» в Орловском государственном университете.

«Основу управления организацией пассажирских перевозок в Ленинградской области должны составить объективные методы определения множества эффективных планов, позволяющие при принятии решения сосредоточить внимание на самых целесообразных», – отметил Михаил Присяжнюк.

Он подчеркнул, что выбор пути дальнейшего развития общественного транспорта в регионе требует тщательной проработки, в рамках которой необходимо оценить преимущества и недостатки моделей работы транспорта, произвести подробные расчеты и найти оптимальную модель, которая позволит удовлетворить потребности населения в качественном и доступном транспорте, а также будет соответствовать возможностям бюджета.

Напомним, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, а в Ленинградской области — Годом команды знаний, к которому уже присоединились ЛГУ им. Пушкина, Университет им. Герцена и Гатчинский ВУЗ. Также Ленобласть отметит свой 96-й День основания в Тосно под эгидой Года Команды Знаний.

Отметим, что в Ленобласти реализуется программа «Земский учитель». Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. За три года в ленинградские школы трудоустроено 9 педагогов: четыре педагога из Алтайского края, Брянской, Челябинской и Иркутской областей в 2021 году, трое педагогов переехали в регион в 2020 году. В 2022 году победителями стали два педагога. Подробные условия программы и заявки по ссылке.